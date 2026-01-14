Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:57
        Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Turan, sağlık hizmetlerinde kalitenin artması için çalıştıklarını söyledi.

        Sağlık çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür eden Turan, sağlık alanında yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti.

        Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, ilçe sağlık müdürleri ile sağlık yöneticileri katıldı.

