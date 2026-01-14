Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
Vali Uğur Turan başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Turan, sağlık hizmetlerinde kalitenin artması için çalıştıklarını söyledi.
Sağlık çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür eden Turan, sağlık alanında yatırımların hızla devam ettiğini kaydetti.
Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, ilçe sağlık müdürleri ile sağlık yöneticileri katıldı.
