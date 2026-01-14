Yağışlar Kayalıköy Barajı'na can suyu oldu

Kırklareli'nde bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar kritik seviyede olan Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranını arttırdı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'nin su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'na son yağışlarla 15 milyon 62 bin metreküp su geldi.

Buna göre bir süre önce kritik seviyede olan barajın doluluk oranı 21 milyon 253 metreküp olarak ölçüldü.

6 Ocak Salı günü doluluk oranı yüzde 4 olarak ölçülen barajın su seviyesi yağışların ardından yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajın su seviyesinin Istranca Dağları'ndaki karın erimesiyle artması bekleniyor.