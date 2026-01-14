Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Yağışlar Kayalıköy Barajı'na can suyu oldu

        Kırklareli'nde bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar kritik seviyede olan Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranını arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 14.01.2026 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağışlar Kayalıköy Barajı'na can suyu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli'nde bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar kritik seviyede olan Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranını arttırdı.

        DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne'nin su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'na son yağışlarla 15 milyon 62 bin metreküp su geldi.

        Buna göre bir süre önce kritik seviyede olan barajın doluluk oranı 21 milyon 253 metreküp olarak ölçüldü.

        6 Ocak Salı günü doluluk oranı yüzde 4 olarak ölçülen barajın su seviyesi yağışların ardından yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

        Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajın su seviyesinin Istranca Dağları'ndaki karın erimesiyle artması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Fenerbahçe'den Kante bombası!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı
        Karla karışık yağmur ve kar yağışı alarmı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 2025 yılı sağlık hizmetleri değerlendirildi
        Kırklareli'nde 2025 yılı sağlık hizmetleri değerlendirildi
        Kırklareli'nde korkutan yangın: 2 ev zarar gördü
        Kırklareli'nde korkutan yangın: 2 ev zarar gördü
        Kırklareli'nde gıda güvenilirliği ve yem denetimleri aralıksız devam edecek
        Kırklareli'nde gıda güvenilirliği ve yem denetimleri aralıksız devam edecek
        Kaymakam Özderin, Pınarhisar Geçici Hayvan Bakım ve Gözlem Merkezi'nde ince...
        Kaymakam Özderin, Pınarhisar Geçici Hayvan Bakım ve Gözlem Merkezi'nde ince...
        Kaymakam Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar tır parkını inceledi
        Kaymakam Özderin, yapımı devam eden Pınarhisar tır parkını inceledi
        Kırklareli'nde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi
        Kırklareli'nde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi