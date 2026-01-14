Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 10:03 Güncelleme: 14.01.2026 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vize ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Ayrıca toplantıda, köylerden çöplerin toplanmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ile köylerdeki yatırımlar değerlendirildi.

        Köy muhtarlarının isteklerini dinleyen Balaban, köylere en iyi şekilde hizmet etmek için herkesin özveriyle çalıştığını belirtti.

        Toplantıya, il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

        - Kaymakam Özderin, dere ıslah çalışmasını inceledi

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Çayırdere köyündeki dere ıslah çalışmasını inceledi.

        Özderin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Dere ıslahı ile bölgede taşkın riskinin azaldığını ifade eden Özderin, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir ilçe ve iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Sakızköy, Kofçaz ilçesinin de Ahlatlı köyüne 17 Ocak Cumartesi bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Ahlatlı köyünde 10.00-17.00, Lüleburgaz ilçe merkezi ile Sakızköy'de 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        Bakkal cezaevine gönderildi! Öldüren eşantiyon!
        İran'daki son gelişmeler neler?
        İran'daki son gelişmeler neler?
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        "Trump yönetimi ikna etme çalışıyorlar" iddiası
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Fenerbahçe'de Kante bekleyişi!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        Kur'an kursunda 'pompalı' ile öldürdü!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        En-Nesyri'ye Premier Lig'den kanca!
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        Ücreti geç ödeme cezası arttı
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        "Paraya bakmadan bu transferler yapılacak"
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Oğul azmettirdi baba öldürdü! Savcı, avukat için kırmızı bülten istedi!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        Isınmak için girdiği otomobilde ölmüştü! Ardından dram çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        İnşaat vinci düştü, tren raydan çıktı!
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Aracı kurumların ortak önerileri
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Sanat dünyasının gizli "takıntısı" bakın neymiş!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Genç kadın evinde boğulmuştu! Annesi ile sevgilisi Esra'yı suçladı!
        Gümüş rekora doymuyor
        Gümüş rekora doymuyor
        Cinsel tacizle suçlandı
        Cinsel tacizle suçlandı
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        Beyin sağlığını güçlendiren doğal besinler
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        2025 en sıcak 3'üncü yıl oldu
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"
        "Faiz oranlarını düşüren birinin gelmesi gerek"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Yağışlar Kayalıköy Barajı'na can suyu oldu
        Yağışlar Kayalıköy Barajı'na can suyu oldu
        Kırklareli'nde 2025 yılı sağlık hizmetleri değerlendirildi
        Kırklareli'nde 2025 yılı sağlık hizmetleri değerlendirildi
        Kırklareli'nde korkutan yangın: 2 ev zarar gördü
        Kırklareli'nde korkutan yangın: 2 ev zarar gördü
        Kırklareli'nde gıda güvenilirliği ve yem denetimleri aralıksız devam edecek
        Kırklareli'nde gıda güvenilirliği ve yem denetimleri aralıksız devam edecek
        Kaymakam Özderin, Pınarhisar Geçici Hayvan Bakım ve Gözlem Merkezi'nde ince...
        Kaymakam Özderin, Pınarhisar Geçici Hayvan Bakım ve Gözlem Merkezi'nde ince...