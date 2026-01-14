Vize ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında, kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca toplantıda, köylerden çöplerin toplanmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ile köylerdeki yatırımlar değerlendirildi.

Köy muhtarlarının isteklerini dinleyen Balaban, köylere en iyi şekilde hizmet etmek için herkesin özveriyle çalıştığını belirtti.

Toplantıya, il genel meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

- Kaymakam Özderin, dere ıslah çalışmasını inceledi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Çayırdere köyündeki dere ıslah çalışmasını inceledi.

Özderin, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Dere ıslahı ile bölgede taşkın riskinin azaldığını ifade eden Özderin, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.