Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı 4. birleşimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 17:14 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı 4. birleşimi yapıldı.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Lüleburgaz Kaymakamlığınca hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen "Sürdürülebilir Yerel Yönetimler İçin Akıllı Yerel Hizmetler" Projesi yüzde 10 eş finansman desteğinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması teklifi görüşüldü.

        Toplantıda Lüleburgaz Kaymakamlığı proje koordinatörleri meclis üyelerini bilgilendirdi.

        Gündem maddesi, plan ve bütçe komisyona havale edildi.

        Toplantıda 8 gündem maddesi daha görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde "Kutlu Elçinin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" konfera...
        Kırklareli'nde "Kutlu Elçinin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" konfera...
        Kırklareli'nde tartıştığı 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evd...
        Kırklareli'nde tartıştığı 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evd...
        Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor
        Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor
        Trakya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi
        Trakya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 690 öğrenci istihdam edi...
        Kırklareli'nde "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 690 öğrenci istihdam edi...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa