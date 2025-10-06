Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "Kutlu Elçinin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" konferansı

        Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, aile ve ibadet kurumlarının kurulması, korunması, güçlendirilmesinde Hz. Muhammed'in örnek alınması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 17:07 Güncelleme: 06.10.2025 - 17:21
        Kırklareli'nde "Kutlu Elçinin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" konferansı
        Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, aile ve ibadet kurumlarının kurulması, korunması, güçlendirilmesinde Hz. Muhammed'in örnek alınması gerektiğini belirtti.

        Kaan, Kırklareli Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kutlu Elçi'nin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" adlı konferansta yaptığı konuşmada, Müslümanlar için aile ve camilerin çok önemli kurumlar olduğunu belirtti.

        Müslüman toplumların kimliğinin aile ve camilerle şekillendiğini ifade eden Kaan, her iki kuruma da modern dünyada sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

        Modern dünyanın meydan okumaları, sorunları, sıkıntıları karşısında güçlü bir aile ile durulabildiğine dikkati çeken Kaan, "Aile bizim için en güçlü ortam, kimliğimizi korumada en önemli rolü oynayan kurum. Camilerimiz de manevi hayatımızın merkezinde olan bir yer." dedi.

        Güçlü bir ailede atılan sağlam temellerin, camilerle daha da güçlendirildiğini dile getiren Kaan, aile ve caminin birbirini tamamlayan en önemli iki kurum olduğunu vurguladı.

        Aile eğitiminde temelleri güçlü bir insanın geleceğinin de gelecek nesillerinin de güçlü olacağını anlatan Kaan, "Günümüzde aile ve cami kurumları tehdit altında. Bu noktada her iki kurumun kurulmasında, korunmasında, güçlendirilmesinde ve sağlamlaştırılmasında alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın örnekliğini önemsiyoruz. Örnekliğini biz Müslümanlar olarak tercih ediyoruz." diye konuştu.

        Kırklareli Valisi Uğur Turan da Hz. Muhammed'in şahsiyetinin, aile hayatının her zaman örnek alınması gerektiğini dile getirdi.

        Programda İl Müftüsü Yusuf Eviş de konuşma yaptı.

