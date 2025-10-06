Kırklareli'nde "Kutlu Elçinin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" konferansı

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, aile ve ibadet kurumlarının kurulması, korunması, güçlendirilmesinde Hz. Muhammed'in örnek alınması gerektiğini belirtti.

Kaan, Kırklareli Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kutlu Elçi'nin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" adlı konferansta yaptığı konuşmada, Müslümanlar için aile ve camilerin çok önemli kurumlar olduğunu belirtti.

Müslüman toplumların kimliğinin aile ve camilerle şekillendiğini ifade eden Kaan, her iki kuruma da modern dünyada sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Modern dünyanın meydan okumaları, sorunları, sıkıntıları karşısında güçlü bir aile ile durulabildiğine dikkati çeken Kaan, "Aile bizim için en güçlü ortam, kimliğimizi korumada en önemli rolü oynayan kurum. Camilerimiz de manevi hayatımızın merkezinde olan bir yer." dedi.

Güçlü bir ailede atılan sağlam temellerin, camilerle daha da güçlendirildiğini dile getiren Kaan, aile ve caminin birbirini tamamlayan en önemli iki kurum olduğunu vurguladı.