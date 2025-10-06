Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan girişimci Tuğrul Gökağaçlı, uluslararası bir cep telefonu firması için sim kart çıkarıcı pim üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UFUK ERTOP - Kırklareli'nde yaşayan girişimci Tuğrul Gökağaçlı, uluslararası bir cep telefonu firması için sim kart çıkarıcı pim üretiyor.

        Gökağaçlı, yaklaşık 2 yıl önce firmayla sim kart çıkarıcı pim üretimi konusunda anlaşma sağladı.

        Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "İşbirliği-Güçbirliği" desteğinden yararlanan Gökağaçlı, Kavaklı beldesindeki tel üretim fabrikasının bir bölümünü sim kart çıkarıcı pim üretimine ayırdı.

        Gökağaçlı, yay üretim ve temizleme makinesi temin ederek üretim tesisini oluşturdu.

        İstenen kalite ve boyutlarda numune pim üretimi gerçekleştiren Gökağaçlı, firmanın hem Türkiye'de hem de Güney Kore'de yapılan kalite onayından geçti.

        Gökağaçlı, yaklaşık 2 aydır sim kart çıkarıcı pim üretimini sürdürüyor.

        - "Ülkeme katkı sağladığım için gururluyum"

        Gökağaçlı, AA muhabirine, uluslararası bir firmaya parça üretmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Firmanın talebi üzerine üretim gerçekleştirdiğini ifade eden Gökağaçlı, "Bu ürünün yurt dışından ithal edildiğini öğrenince milli duygularım kabardı ve böyle bir parçanın ithal edilmesini kendime yakıştıramadım." dedi.

        Üretim aşaması için gerekli yatırımı KOSGEB'den finanse ettiğini anlatan Gökağaçlı, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 2 aydır bu parçayı sorunsuz olarak üretiyoruz. İlgili birimler tarafından sıkı bir denetime tabi tutulduk. Kalite güvence sistemini oluşturarak kalite performansını sağladık ve numunelerimiz hem Türkiye'de hem de Güney Kore'de onaylandı. Bizi küresel satın alma sistemine tanımlayacaklar ve böylece hem ithalatı kesmiş hem de ihracatçı konumuna gelmiş olacağız.

        Ülkeme katkı sağladığım için gururluyum. Şu an aylık 250 bin (pim) üretiyoruz. 3 vardiya çalıştığımızda 500 bini karşılayacak imkana sahibiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Adli tıp raporu ortaya çıktı
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Yol kesti, cinayet işledi, kaçtığı aracın plakalarını söküp gizlendi!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 20 il için sarı ve turuncu alarm! Marmara ve Ege dikkat!
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        "Nükleerde bir üst lig hedefleniyor"
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        Eşini göğsünden ve başından vurup öldürdü
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Trakya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi
        Trakya'da "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 690 öğrenci istihdam edi...
        Kırklareli'nde "İŞKUR Öğrenci Programı" kapsamında 690 öğrenci istihdam edi...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklarelispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
        Kırklarelispor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
        Trakya'dan 9 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı
        Trakya'dan 9 ayda 1,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı