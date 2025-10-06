Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde tartıştığı 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evde yakalandı

        Kırklareli'nde tartıştığı iki kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

        Giriş: 06.10.2025 - 14:52 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:52
        Kırklareli'nde tartıştığı 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evde yakalandı
        Kırklareli'nde tartıştığı iki kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

        İddiaya göre, Yayla Mahallesi'nde Y.Y, ile O.D. ve A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y. tüfekle O.D, ve A.D'ye ateş etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

        Olay yerinden kaçan Y.Y. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinde Babaeski ilçesinde saklandığı bir evde yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı ruhsatsız tüfekte ele geçirildi.

        Şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

