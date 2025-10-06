Kırklareli'nde tartıştığı 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evde yakalandı
Kırklareli'nde tartıştığı iki kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evde yakalandı.
İddiaya göre, Yayla Mahallesi'nde Y.Y, ile O.D. ve A.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y. tüfekle O.D, ve A.D'ye ateş etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olay yerinden kaçan Y.Y. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinde Babaeski ilçesinde saklandığı bir evde yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı ruhsatsız tüfekte ele geçirildi.
Şüpheli işlemleri için polis merkezine götürüldü.
