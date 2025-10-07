Kırklareli'nde devrilen yolcu minibüsündeki 7 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Ercan M. (35) idaresindeki 22 BG 775 plaka minibüs Alpullu Kavşağı'nda refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan 7 yolcu, ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yağışın etkili olduğu bölgede polis ekipleri önlem aldı.
