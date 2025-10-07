Habertürk
        Kırklareli'nde devrilen yolcu minibüsündeki 7 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde devrilen yolcu minibüsündeki 7 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:12 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:14
        Kırklareli'nde devrilen yolcu minibüsündeki 7 kişi yaralandı
        Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Ercan M. (35) idaresindeki 22 BG 775 plaka minibüs Alpullu Kavşağı'nda refüje devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Araçta bulunan 7 yolcu, ambulanslarla Babaeski Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yağışın etkili olduğu bölgede polis ekipleri önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

