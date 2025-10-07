Diyarbakır'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı Kırklareli'nde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 28 Şubat 2005'te su ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı M.P'nin (46) Yörükbayır köyünde bir çiftlikte saklandığı bilgisine ulaştı.

