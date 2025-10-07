Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Diyarbakır'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı Kırklareli'nde yakalandı

        Diyarbakır'da "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldır aranan şüpheli Kırklareli'nde saklandığı çiftlikte yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 07.10.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı Kırklareli'nde yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da "kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldır aranan şüpheli Kırklareli'nde saklandığı çiftlikte yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 28 Şubat 2005'te su ve arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olayın zanlısı M.P'nin (46) Yörükbayır köyünde bir çiftlikte saklandığı bilgisine ulaştı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyonda M.P. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Feci kaza: 5 işçi öldü! Çok sayıda yaralı var!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 2. yılı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu anlar!
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Ormanda parçalanmış bedeni bulundu
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Ertuğrul Doğan, HT Spor'da tek tek açıkladı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde polisten kaçarken şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yar...
        Kırklareli'nde polisten kaçarken şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yar...
        Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları devam ediyor
        Kırklareli İl Genel Meclisi ekim ayı toplantıları devam ediyor
        Kırklareli'nde "Kutlu Elçinin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" konfera...
        Kırklareli'nde "Kutlu Elçinin Örnekliği Ailede Huzur Camide Rehber" konfera...
        Kırklareli'nde tartıştığı 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evd...
        Kırklareli'nde tartıştığı 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli saklandığı evd...
        Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor
        Uluslararası cep telefonu firmasına sim kart çıkarıcı pim üretiyor