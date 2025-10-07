KLÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı açılışı yapıldı

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bünyesinde kurulan, yaşlıların kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşeceği 60 yaş ve üstü yaşlılara yönelik "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

Kayalı Kampüsü Hukuk Fakültesi 3. Merkezi Derslik Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Vali Uğur Turan, 60+ Tazelenme Üniversitesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Üniversitenin 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların aktif yaşlanma süreçlerine önemli katkılar sağladığını ifade eden Turan, uygulamanın vatandaşların öğrenme süreçlerini sürdürmelerini sağlarken sosyal hayatla bağlarını da güçlendirdiğini söyledi.

Türk milletinin yaşlıların ve örnek kıdemli insanların kıymetini çok iyi bildiğini dile getiren Turan, "İşte onlardan bir tanesini realize etmişiz o da 60+ Tazelenme Üniversitesi. Programda sanat, spor, kültür, edebiyat, akademi, tarih, coğrafya, teknoloji var. O itibarla kıymetli büyüklerimizin hayata daha sıkı, daha güzel, daha konforlu, daha mutlu ve daha huzurlu sarılmaları noktasında verdiğiniz emeği alkışlıyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.