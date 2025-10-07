Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        KLÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı açılışı yapıldı

        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bünyesinde kurulan, yaşlıların kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşeceği 60 yaş ve üstü yaşlılara yönelik "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

        Giriş: 07.10.2025 - 14:36 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:36
        KLÜ'de "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı açılışı yapıldı
        Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) bünyesinde kurulan, yaşlıların kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşeceği 60 yaş ve üstü yaşlılara yönelik "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin akademik yılı törenle açıldı.

        Kayalı Kampüsü Hukuk Fakültesi 3. Merkezi Derslik Konferans Salonu'ndaki törende konuşan Vali Uğur Turan, 60+ Tazelenme Üniversitesinin çok önemli olduğunu belirtti.

        Üniversitenin 60 yaş ve üzerindeki vatandaşların aktif yaşlanma süreçlerine önemli katkılar sağladığını ifade eden Turan, uygulamanın vatandaşların öğrenme süreçlerini sürdürmelerini sağlarken sosyal hayatla bağlarını da güçlendirdiğini söyledi.

        Türk milletinin yaşlıların ve örnek kıdemli insanların kıymetini çok iyi bildiğini dile getiren Turan, "İşte onlardan bir tanesini realize etmişiz o da 60+ Tazelenme Üniversitesi. Programda sanat, spor, kültür, edebiyat, akademi, tarih, coğrafya, teknoloji var. O itibarla kıymetli büyüklerimizin hayata daha sıkı, daha güzel, daha konforlu, daha mutlu ve daha huzurlu sarılmaları noktasında verdiğiniz emeği alkışlıyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

        Rektör Prof. Dr. Rengin Ak da üniversitenin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Mercan, 60+ Tazelenme Üniversitesi hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından temsili açılış kurdelesi kesildi.

        Ardından 60+ Tazelenme Üniversitesi, 7'si huzurevi sakini olmak üzere 44 öğrencisi ile eğitimlere başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

