        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri hazırlık toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:07
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Vize ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri hazırlık toplantısı yapıldı.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp başkanlığında, Vize Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, kutlama programına ilişkin yapılacak faaliyetler görüşüldü.

        - Vize'de eTwinning Projesi belge teslim töreni yapıldı

        Vize ilçesinde eTwinning Projesi belge teslim töreni yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Kıyıköy Anadolu Lisesince hazırlanan "Kültürlerin Kültürleşmesi" eTwinning Projesi kapsamında, farklı ülkelerde akranlarıyla kültürlerin etkileşimini sağlayan öğrencileri tebrik etti.

        Akdemir, projede yer alan İngilizce öğretmeni Esra Payza ve öğrencilere eTwinning Ulusal Kalite Etiketi belgelerini teslim etti.

        Öğrencilerin uluslararası hazırlanan projeler ile hem dil becerilerini geliştirdiğini hem de kültürel alanda etkileşimi sağladığını ifade eden Akdemir, bu tür çalışmaların öğrencilerde önemli kazanımlar oluşturduğunu belirtti.

        Akdemir, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

