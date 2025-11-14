Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

Toplantıda, İl Özel İdaresine dozer alımına ilişkin ödenek kaleminde yeteri kadar bütçe olmadığından, konunun meclis tarafından karara bağlanması teklifi görüşüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.