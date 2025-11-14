Habertürk
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

        Giriş: 14.11.2025 - 15:50 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:50
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
        Kırklareli İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

        İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda Hakan Geriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özeti okunarak oylamaya sunuldu.

        Ardından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

        Toplantıda, İl Özel İdaresine dozer alımına ilişkin ödenek kaleminde yeteri kadar bütçe olmadığından, konunun meclis tarafından karara bağlanması teklifi görüşüldü.

        Gündem maddesi, komisyona havale edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

