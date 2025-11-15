Habertürk
        Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 8 düzensiz göçmen yaralandı

        Kırklareli'nde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 8 düzensiz göçmen yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 12:56 Güncelleme: 15.11.2025 - 12:56
        Kırklareli'nde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 8 düzensiz göçmen yaralandı
        Kırklareli'nde SUV tipi aracın devrilmesi sonucu 8 düzensiz göçmen yaralandı.

        Yörükbayır köyünde SUV tipi bir aracın ormanlık alanda kaza yaptığını gören avcılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri araçtaki düzensiz göçmenleri sıkıştığı yerden çıkardı.

        Düzensiz göçmenler sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri bölgeden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

