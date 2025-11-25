Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Konferansı düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesince "Bilim Kafe" buluşmaları kapsamında Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 09:44 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:44
        Kırklareli'nde Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Konferansı düzenlendi
        Kırklareli Üniversitesince "Bilim Kafe" buluşmaları kapsamında Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Konferansı düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertuğ Can, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'ndeki konferansta, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında yapılan çalışmaların Türkiye'nin eğitim vizyonuna yön verdiğini söyledi.

        Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mahmut Akkor ise 1933 Üniversite Reformu'nun, Türk yükseköğretim tarihinde dönüştürücü bir rol oynadığını vurguladı.

        Reformun, üniversitelerin kurumsal yapısını güçlendirdiğini ve akademik gelişime önemli katkı sağladığını belirten Akkor, bu sürecin modern üniversite anlayışının temellerini oluşturduğunu dile getirdi.

        Konferansa, KLÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fürüzan Çelik, Bilim İletişimi Ofisi Başkanı Doç. Dr. Nergiz Aydoğdu ile akademik personel katıldı.

