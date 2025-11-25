Kırklareli'nde İl Encümeni toplandı
Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Encümen üyelerine çalışmalarında başarı dileyen Turan, ortak hedeflerinin Kırklareli olduğunu söyledi.
Kentin gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Turan, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
