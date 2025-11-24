Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nden kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bulut, öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

        Altınöz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        - Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Futsal Turnuvası

        Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kırklareli İl Başkanlığınca Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Futsal Turnuvası düzenlendi.

        Yeni Kırklareli Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 18 takım mücadele etti.

        Turnuvada Kırklareli Ocak Ortaöğretim Takımı birinci oldu.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, müsabakaların ardından yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

        Turnuvada sporun birleştirici gücüyle gençlerin azmini, disiplinini ve kardeşlik ruhunu gözlemlediklerini ifade eden Bulut, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından Bulut, dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 dönüşü açıklamalar
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Kompresör vahşetinde kahreden ayrıntı... Katiliyle halay çekmiş!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        Konuşma bahanesiyle evinden aldığı eski karısını öldürdü!
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        Karı koca çiftin trajik ölümü!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        Otel yangınında ölenlerin ailesinden tazminat istediler!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Çobanla tartışma kanlı bitti... Firari katil aranıyor!
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, emekli öğretmenleri ziyaret etti
        Kırklareli Valisi Turan, emekli öğretmenleri ziyaret etti
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
        Kırklareli Valisi Turan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Türkiye şampiyonları davul-zurna ve meşalelerle karşılandı
        Türkiye şampiyonları davul-zurna ve meşalelerle karşılandı
        Kırklareli'nde ASES Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi düzenlendi
        Kırklareli'nde ASES Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi düzenlendi
        Kırklareli'nde motosikletliler şehit Berkay Karaca'nın ailesine taziyede bu...
        Kırklareli'nde motosikletliler şehit Berkay Karaca'nın ailesine taziyede bu...