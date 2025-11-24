Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz'ü ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bulut, öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Altınöz de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Futsal Turnuvası

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kırklareli İl Başkanlığınca Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Futsal Turnuvası düzenlendi.

Yeni Kırklareli Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 18 takım mücadele etti.

Turnuvada Kırklareli Ocak Ortaöğretim Takımı birinci oldu.

Belediye Başkanı Derya Bulut, müsabakaların ardından yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

Turnuvada sporun birleştirici gücüyle gençlerin azmini, disiplinini ve kardeşlik ruhunu gözlemlediklerini ifade eden Bulut, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bulut, dereceye giren takımlara madalyalarını verdi.