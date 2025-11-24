Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Bulut, bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin geleceğe ışık tuttuğunu söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirten Bulut, "Hayatlarını bir çocuğun gözlerindeki merakı büyütmeye, bir şehrin geleceğini ilmek ilmek dokumaya adamış değerli öğretmenlerimize emekleri, sabırları, gönüllerinden taşan sevgileri ve Kırklareli'mizin hafızasında bıraktıkları silinmez izler için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu anımsatan Bulut, öğretmenliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Bulut, daha sonra kentte yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi.