Kırklareli Valisi Turan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında öğretmenliğin, insanlık tarihinin en onurlu, en saygın ve en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin, Türk milletinin istikbalinin mimarı olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır' sözleriyle öğretmenlerimizin değerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu nedenle özveriyle çalışan öğretmenlerimiz, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerimizin akademik, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri için yeni fırsatlar oluşturulmaktadır. Maarif modeli ile bilgi ve becerilerin yanında değerlerimizin de gelecek nesillere aktarılması hedeflenmektedir. Kendini geliştiren ve öğrencilerine yeni ufuklar açan öğretmenlerimiz sayesinde güçlü Türkiye için güçlü nesiller yetişecek ve bu nesillerle birliğimizi, varlığımızı ilelebet sürdüreceğiz."