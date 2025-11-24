Kırklareli Valisi Turan, emekli öğretmenleri ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenleri ziyaret etti.

Vali Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz ile emekli öğretmen Refik İpek'e ziyaret gerçekleştirdi.

İpek ile sohbet eden Turan, öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Vali Turan daha sonra Demirköy ilçesinde yaşayan emekli öğretmen çift Rahim ve Servet Cevahir'i evlerinde ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Turan, çift ile bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan, Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş ile Demirköy Milli Eğitim Müdürü Ali Davulcu da yer aldı.