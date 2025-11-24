Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 1636 öğretmen adına fidan dikildi

        Kırklareli Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 1636 öğretmen adına fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:46 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:46
        Kırklareli'nde Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 1636 öğretmen adına fidan dikildi
        Kırklareli Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 1636 öğretmen adına fidan dikildi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerin günlerini kutladı, öğretmenlere adlarına dikilen fidanlarla ilgili sertifika ve bilgilendirme pusulasını takdim etti.

        Okul bahçesine de Bulut ve öğretmenlerce temsili fidan dikimi yapıldı.

        Bulut, Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir hediye vermek amacıyla "Geleceğe Nefes Ol Projesi" kapsamında kentte görev yapan tüm öğretmenler adına fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi.

        Bu uygulamayı geleneksel hale getireceklerini ifade eden Bulut, "Malumunuz, iklim değişikliği sebebiyle her yaz ciğerlerimiz yanıyor, çok ciddi yangınlarla mücadele ediyoruz. Bu doğrultuda kül olan ağaçlarımızı yeniden yeşertebilmek, 'yeşil vatan'ı güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah öğretmenlerimiz gelecek 100 yılı şekillendirirken, bu fidanlarla da 10 yıl sonrası yeşil Türkiye'nin temellerini atmış olacak." dedi.

        Okul Müdürü Murat Baltalı da öğretmenler olarak çok anlamlı bir hediye aldıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

