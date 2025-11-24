Kırklareli'nde Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında 1636 öğretmen adına fidan dikildi

Kırklareli Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kentte görev yapan 1636 öğretmen adına fidan dikildi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmenlerin günlerini kutladı, öğretmenlere adlarına dikilen fidanlarla ilgili sertifika ve bilgilendirme pusulasını takdim etti.

Okul bahçesine de Bulut ve öğretmenlerce temsili fidan dikimi yapıldı.

Bulut, Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir hediye vermek amacıyla "Geleceğe Nefes Ol Projesi" kapsamında kentte görev yapan tüm öğretmenler adına fidanların toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Bu uygulamayı geleneksel hale getireceklerini ifade eden Bulut, "Malumunuz, iklim değişikliği sebebiyle her yaz ciğerlerimiz yanıyor, çok ciddi yangınlarla mücadele ediyoruz. Bu doğrultuda kül olan ağaçlarımızı yeniden yeşertebilmek, 'yeşil vatan'ı güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah öğretmenlerimiz gelecek 100 yılı şekillendirirken, bu fidanlarla da 10 yıl sonrası yeşil Türkiye'nin temellerini atmış olacak." dedi.