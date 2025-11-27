Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisi Bektaş'ı ziyaret etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Salih Bektaş'ı evinde ziyaret etti.

Bektaş ile sohbet eden Turan, gazinin isteklerini dinledi.

Şehit aileleri ve gazileri her fırsatta ziyaret ettiğini ifade eden Turan, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da yer aldı.