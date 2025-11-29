Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:20 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:20
        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
        Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde rögar kapaklarını açtı.

        Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        - Tekirdağ

        Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın gün boyu aralıklarla süreceği öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

