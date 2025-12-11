Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca, tüfek, 58 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.