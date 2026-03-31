        Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kırklareli'nde öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Kırklareli'nde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 13:08 Güncelleme:
        Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programa katılan Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini anlattı.

        Atasever, programda, astronot Alper Gezeravcı ile ABD, Almanya ve Japonya'da katıldığı eğitim programları hakkında da bilgi verdi.

        Uluslararası Uzay İstasyonu'nda önemli bilimsel deneylerin gerçekleştirildiğini ifade eden Atasever, moleküler biyoloji ve genetikten malzeme bilimine, insan fizyolojisinden bitki fizyolojisine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapıldığını kaydetti.

        Yapılan deneyler arasında en önemlisinin "UYNA" (Uzay İçin Yeni Nesil Alaşımlar) malzeme bilimi deneyi olduğunu belirten Atasever, şunları kaydetti:

        "Bu deney kapsamında yüksek entropili alaşım olarak adlandırılan kompleks bir malzemeyi mikro yer çekimi ortamına gönderdik. Burada yüksek güçlü lazerler kullanarak eritip katılaştırdık. Bu malzemeyi dünya koşullarında üretirken yer çekimi kaynaklı bozucu etkiler nedeniyle bazı kusurlarla karşılaşıyoruz. Uzayda üretimle bu kusurlardan arındırılmış bir yapı elde edip edemeyeceğimizi görmek istedik."

        Atasever, deney sonucunda mikro yer çekimi ortamında kompleks malzemelerin daha kusursuz şekilde üretilebildiğinin belirlendiğini vurguladı.

        Mikro yer çekimi koşullarında fiber optik kablo üretimi yapıldığına da dikkati çeken Atasever, şöyle devam etti:

        "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda şu anda bu sohbeti gerçekleştirirken fiber optik kablo üretimi yapılıyor. Bu malzeme yalnızca camdan değil, zirkonyum, baryum, lantan, alüminyum ve sodyum içeren kompleks bir yapıya sahip. Bu malzemeyi dünyada ürettiğimizde mikro kristal oluşumları ve faz ayrışmalarıyla karşılaşıyoruz. Ancak uzayda üretildiğinde çok daha berrak ve kusursuz bir yapı elde edilebiliyor. Bu durum bize önemli fırsatlar sunuyor. Mikro yer çekimi koşullarında üretilen süper alaşımlar, havacılık ve uzay uygulamalarında kullanılabilir. Savaş uçaklarının yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalan bölgelerinde ya da roket motorlarının yanma odalarında kullanılarak performans ve verimlilik artırılabilir."

        Kırklareli Valisi Uğur Turan da Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bilim, teknoloji ve üretim alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Türkiye'nin artık kendi teknolojisini üreten güçlü bir ülke konumuna geldiğini belirten Turan, Bayraktar TB2, ANKA ve Kızılelma gibi projelerle gökyüzünde söz sahibi olunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        "Metrekareye 97 kilo yağış düştü"
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Üniversitede taciz skandalı! Meslekten men edildi!
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
