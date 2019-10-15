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Kırklareli'de su maymunu bulundu

İHA

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Sanayi bölgesinde halk arasında 'su maymunu' olarak bilinen yaralı 'Myocastor coypus' bulundu.

Kırklareli'de su maymunu bulundu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Sanayi bölgesinde halk arasında 'su maymunu' olarak bilinen yaralı 'Myocastor coypus' bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli İl Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine su maymunu, İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kontrollü şekilde müşahede altına alındı. Trakya Üniversitesi Memeli Uzmanı Beytullah Özkan’a danışılarak su maymunu hakkında gerekli bilgilerin alınmasının ardından tür, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edildi.

KIRKLARELİ

15 Ekim 2019 Salı

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