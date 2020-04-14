Duygulandıran bağış: 100 lirasını bağışladı

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yaşayan Mühessel Göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 TL bağışladı. Göre’nin bu davranışı duygulandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Kırklareli’nden anlamlı bir bağış geldi. Kırklareli’in Demirköy ilçesinde yaşayan Mühessel Göre, Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak kampanyaya bağışta bulunmak istediğini belirtti. Bunun üzerine Göre’nin yanına giden yetkililer, yaşlı kadından 100 TL’lik bağışı makbuz karşılığı aldı. Göre’nin bu zor günlerde kampanyaya yaptığı yardım duygulandırdı.

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