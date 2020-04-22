Şehit babasından duygulandıran bağış

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Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde yaşayan şehit babası 76 yaşındaki İsmail Avar “Biz Bize Yeteriz Türkiye” dayanışma kampanyasına 2 bin TL bağışladı.

Kırklareli Valiliği koordinatörlüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan şehit babası Avar, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunmak istediğini bildirdi. Bunun üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri, İsmail Avar’ın ikametine giderek, ilgili formları doldurarak 2.000 TL bağışını teslim aldı. Şehit babası Avar’ın bu davranışı duygulandırdı.

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