Kırklareli’de sel felaketi: Çöp konteynerleri suya kapıldı, araçlar suya gömüldü

Kırklareli’nin 2 ilçesinde etkili olan yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Oluşan sel nedeniyle çöp konteynerleri suya kapıldı, evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Bugün (21.06.2020) öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ve yerel dolu yağışına karşı yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’de beklenen yağış bir anda bastırdı.

Kırklareli’nin Pınarhisar, Lüleburgaz ilçelerinde bir anda bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönüşürken, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Dere gibi akan sokaklarda çöp konteynerlerinin sele kapıldığı görülürken, sel nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Aşırı yağış nedeniyle bazı araçların suya gömüldüğü gözlendi.

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