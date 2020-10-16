Kırklareli’de bir köy ve sokak karantinaya alındı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bir köy ve sokakta korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle 14 günlük karantina kararı alındı.

Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Babaeski ilçesi Taşağıl köyü ve yine Babaeski ilçesi Büyükmandıra beldesi Bağlar Sokak'ta korona virüs vakalarında artış olduğunu açıkladı. Kurul, bu nedenle Taşağıl köyü ile Bağlar Sokak’ın 29 Ekim’e kadar karantina altına alınmasına karar verdi. Karantina kararına uymayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Geçtiğimiz gün Lüleburgaz'da katıldığı bina yıkımında konuşan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli'deki vaka artışının Nisan ayından üç kat fazla olduğunu söyleyerek, sıkı tedbir alacakları yönünde sinyal vermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.