Lüleburgaz SGK yeni binasında hizmete başladı

Lüleburgaz Sosyal Güvenlik Merkezi yeni binasında hizmet vermeye başladı.
Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Lüleburgaz Sosyal Güvenlik Merkezi'nin, bugün itibariyle 8 Kasım Mahallesi İstasyon Caddesinde yeni binasında hizmet vermeye başladığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.