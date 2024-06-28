Kırklareli'nde denize girmek 3 gün yasaklandı
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek 3 günlüğüne yasaklandı.
Giriş: 28.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:41
Sakarya'nın ardından Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde de denize girmek yasaklandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla Vize'de 28-30 Haziran'da denize girilmesi yasaklandı.
Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.
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