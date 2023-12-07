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        Haberler Gündem Trafik Kırklareli'nde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        Kırklareli'nde feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        Kırklareli'nde panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:33
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        Kırklareli'nde kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kırklareli'nde, Sebahattin Demircan idaresindeki panelvan ile Sebahattin G.'nin kullandığı otomobil Ürünlü köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Demircan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan Sebahattin G. ile eşi Nevin G. ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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