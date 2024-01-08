Kırklareli'nde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak nedeniyle Bademlik ve Atatürk mahallelerinde su birikintileri oluştu. Çok sayıda binanın bodrum katını su bastı.

AA'nın haberine göre; İnönü Caddesi su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapandı. Su birikintisinden geçmeye çalışan yolcu minibüsü ile bazı araçlar yolda kaldı. Minibüste bulunan yolcular bölgeye çağırılan başka bir araca aktarıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İtfaiye ve AFAD ekipleri çalışma yaptı. Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında ekiplere destek verdi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte sağanağın bu akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.