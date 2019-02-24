Kırklareli'de okullar tatil mi? Sorusu yanıt buldu. Kırıklareli'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı okulların tatil olup olmadığı yönündeki soruları da beraberinde getirdi. Kaymakamlık konuyla ilgili açıklama yaptı.

KIRIKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 25 ŞUBAT

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi. Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi. Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.