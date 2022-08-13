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Kırklareli'nde tren rayları çalındı

Kırklareli'nde tren raylarını çalan 5 şüpheli tutuklandı. Maddi değeri 250 bin lira olan raylar yetkililere teslim edildi

Kırklareli'nde tren rayları çalındı
Tren raylarını çalmışlar!
0:00 / 0:00
DHA

Kırklareli'de, tren raylarını keserek çalan 5 şüpheli, JASAT tarafından tespit edilerek yakalandı.

Kavaklı beldesinden geçen demir yolu hattında rayların kesilerek çalındığı ihbarıyla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

KAMERALARLA TESPİT EDİLDİ

Olay yerindeki inceleme ve güvenlik kamerası kayıtlarının da kontrol edilmesiyle hırsızlığın 2 araçla gece getirilen özel malzemeler kullanılarak yapıldığı tespit edildi.

Hırsızlık yaptıkları belirlenen Y.Y., Y.B., S.Y., Ö.B. ve M.P., Kavaklı beldesi ve Pınarhisar ilçesinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

MADDİ DEĞERİ 250 BİN LİRA

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; hırsızlıkta kullandıkları malzemeler ve çalınan tren rayları ele geçirildi. Maddi değeri 250 bin lira olan raylar, yetkililere teslim edildi.

Gözaltındaki 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraflar: DHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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