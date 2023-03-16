Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinin Türkiye'nin cennet köşelerinden olduğunu belirtti.

Longoz Ormanları ve Erikli Gölü'nün birçok endemik bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yaptığını aktaran Ekici, ayrıca bölgenin doğa turizmi açısından da önemli bir yer olduğunu bildirdi.

İğneada beldesinin tarih, deniz ve doğa turizmini bir arada yaşattığının altını çizen Ekici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İğneada beldesinde yer alan 671 bitki türü, Türkiye kuş varlığının yarıya yakını olan yaklaşık 200 kuş türü, 65 memeli türü, 28 balık türü, 27 tür sürüngen ve 9 tür iki yaşamlı milli park sahası ve çevresini barındıran Longoz Ormanları ve Erikli Gölü doğal sit koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu kesin korunacak hassas alan olarak korunmasına karar verildi.

Bu kararı 15 Mart 2023 Çarşamba günlü Resmi Gazetede yayımlanan 6942 sayılı kararı imzalayarak, ülkemizde çevrenin ve yaban hayatının korunmasını, Kırklareli'nde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına çok büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Kırklareli halkı adına sonsuz şükranlarımı sunarım.

Çevre, doğal yaşam ve yaban hayatının korunması için çalışmaya devam ediyoruz. Cennet vatanımızın, taşı toprağı, doğası ve her türlü canlısı korumak için hepimize emanet."