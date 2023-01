Sesli dinlemek için tıklayınız. 0:00 / 0:00

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in 9 Mart 2022 tarihinden bu yana elde ettiği tüm derecelerin iptaline, kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verdi.

AA'nın haberine göre; Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Cengizhan Şimşek kararıyla ilgili Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından 21 Aralık 2022 Çarşamba günü telefonla aranarak kendilerine bilgi verildiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu telefon görüşmesi ile federasyonun Tahkim Kurulu kararıyla ilgili ilk kez bilgi sahibi olduğuna dikkati çekilerek, "Bu bilgilendirme üzerine 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden Tahkim Kurulu kararının örneği ve detayı istenmiştir. Tahkim Kurulu kararının hukuk müşavirliği vasıtasıyla elimize ulaşması üzerine ön değerlendirmeler yapılmış ve düzeltme talebinin yapılmasına neden olan bu karar öncesi yine Tahkim Kurulu tarafından alınan ana karara ulaşılmış, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapılması için ilgili kararların TGGF Hukuk Kurulu'na sevki yapılmıştır." denildi.

Bahse konu Tahkim Kurulu kararının federasyona resmi olarak elektronik bilgilendirmeyle 28 Aralık 2022 tarihinde saat 12.40 itibarıyla yapıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."

Tahkim Kurulu kararı aleyhine sporcu Cengizhan Şimşek ve Türkiye Güreş Federasyonu avukatları tarafından düzeltme talebinde bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu başvuru Tahkim Kurulu’nun 12 Aralık 2022 tarih ve 2022/219 sayılı kararı ile red olunmuştur. Tahkim Kurulu'na yapılan bu düzeltme taleplerinde yürütmeyi durdurma talebinin olmadığı anlaşılmış olup böyle bir talepte de bulunulmadığı ve bu yönde de bir karar verilmediği için sporcu ile ilgili verilen cezanın infaz kararını durduran herhangi bir hukuki durumun olmadığı da anlaşılmıştır. Açıkça görüldüğü üzere federasyonumuzun kuruluşundan önce soruşturması başlayan ve Tahkim Kurulu kararı ile ceza uygulaması kesinleşen bir hukuki durum bulunmaktadır. Maalesef sporcu Cengizhan Şimşek'in Türkiye Güreş Federasyonu'nun yetkili olduğu dönem içerisinde hak mahrumiyeti süresi içerisinde olan 9 Mart 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında pek çok müsabakaya katılma hakkı bulunmamasına rağmen katıldığı ve bir kısmında da derece ve ödül aldığı belirlenmiştir. Üzülerek ifade ediyoruz ki, federasyonumuzun hukuken yağlı güreşte yetki kullanmaya başladığı 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Türkiye Güreş Federasyonu'ndan alınan cezalı sporcu listesinde Cengizhan Şimşek’in isminin bulunmaması, ayrıca soruşturmadan ve Tahkim Kurulu kararından da federasyonumuzun bilgilendirilmemesi nedeniyle aynı ihlal 1 Ağustos 2022 sonrasında da devam etmiştir."

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasında, bu tespit ve değerlendirmeler sonucunda Tahkim Kurulu kararının uygulanmasıyla ilgili şu kararların alındığı duyuruldu:

"1- Sporcu Cengizhan Şimşek’in 9 Mart 2022’den bugüne kadar hak mahrumiyeti süresi içerisinde yapmış olduğu müsabakalar sonucu elde ettiği tüm derecelerin iptaline ve kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine,

2- Söz konusu hak mahrumiyeti cezasının Dopingle Mücadele Komisyonu’nun Tahkim Kurulu’nun hak mahrumiyeti kararına uyulmaması nedeniyle ilave olarak açtığı soruşturmanın sonuçları saklı kalmak şartıyla 9 Mart 2023’e kadar devamına,

3- Bu çerçevede 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanlığı unvanının Cengizhan Şimşek’ten alınarak diğer finalist Mustafa Taş'a verilmesine, Tarihi Kırkpınar başpehlivan ikincisinin İsmail Balaban, üçüncülerinin ise Ertuğrul Dağdeviren ve Tanju Gemici olarak belirlenmesine, yine Tarihi Kırkpınar son çeyrek finalistinin Orhan Okulu olarak belirlenmesine,

4- Sporcunun 2022 yılı Kumluca, Manavgat, Çankırı Yapraklı, Kırklareli Kavaklı, Antalya Gökbel, Bolu Gerede ve Çanakkale Çardak Güreşlerinde elde ettiği derecelerin iptaline, yeni sıralamaların talimat hükümlerine göre belirlenmesine karar verilmiştir."

"Federasyonumuz dopingle mücadele konusunda sıfır tolerans ilkesine göre hareket etmekte olup, temiz spor ve temiz mücadele anlayışını büyük bir titizlikle yürütmektedir ve yürütmeye de devam edecektir." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda önümüzdeki dönemde dopingle mücadele konusunda ciddi bir eğitim ve bilgilendirme süreci gerek sporcularımız ve antrenörleri gerek kulüplerimiz ve tüm paydaşlarımız nezdinde başlatılacak olup istenmeyen sonuçların önleyici çalışma ile en az düzeye indirilmesi sağlanacak ve geleneksel güreşimizin hak ettiği noktaya gelmesi için her türlü gayret ve özveri gösterilecektir.

Yaşanan bu olumsuz olayda esas itibariyle dopingli madde kullanımı değil, eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle olduğuna inandığımız çok büyük bir ihmal ve usul hata ile bilgilendirme mecburiyetine uyulmamasına bağlı hiç istenmeyen bir sonucun doğması, planlaması içinde olduğumuz eğitim sürecinin ne kadar önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

CENGİZHAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, doping nedeniyle iptal edilen ödül ve dereceleri hakkında açıklamada bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada Cengizhan Şimşek, yasaklı madde kullanmadığını savundu.

Açıklamasında, "Hakkımda çıkan haberlerden dolayı kamuoyunu bilgilendirmek istedim." diyen Şimşek şunları kaydetti:

"2016 yılında WADA (Dünya Anti-Doping Ajansı) havuzuna dahil edildim. Neden ve niçin havuza alındım bilmiyorum. Buna rağmen her ay nerde olduğumu, antrenman yaptığımı, nerede kaldığımı bildirmem için bana mail attılar ve her ay rutin olarak eksiksiz bir şekilde yaptım. Ara ara gece gündüz şafak operasyonu yapar gibi evime baskına numune almaya geldiler ve her defasında numunemi verdim. 4 sene boyunca bütün yapılan testlerimin hepsinde tertemiz çıktım."

"HİÇBİR ŞEKİLDE VERMİŞ OLDUĞUM TESTLERDE YASAKLI MADDE ÇIKMAMIŞTIR"

Kovid-19 salgını sürecinde bir süre hayvancılıkla uğraşan ailesinin yanından kaldığını anlatan Başpehlivan Şimşek, "Pandemi süreciydi. Aklıma hiç yer bildirimi gelmedi bile. Zaten gelseydi de internet ve telefon çekmiyordu. Aradan 1 ay geçtikten ve iyileştikten sonra tekrar antrenmanlarıma devam etmek için merkeze indim. İndiğimde tarafıma atılan mailde savunmamın istendiğini gördüm. Savunmada olduğu gibi süreci anlattım." ifadelerini kullandı.

Savunma sonucu federasyonun kendisine 6 ay ceza verdiğini kaydeden Şimşek, "Ben de o kulüp antrenörümüz Hasan Aydın'a durumu anlattı. Hocam şu an ki Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ile konuştuğunu, cezayı ve dosyayı hallettiklerini, antrenmanlarıma devam edebileceğimi söylediler. 2021 ve 2022 yıllarında aralıksız her güreş müsabakasına çıktım, sevenlerimi mutlu etmeye çalıştım. 2016 yılından beri de birçok güreş müsabakası öncesi numune verdim hiçbir şekilde vermiş olduğum testlerde yasaklı madde çıkmamıştır." savunmasında bulundu.

"MASA BAŞI KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM"

2022 yılı Kırkpınar Yağlı Güreş müsabakaları öncesinde de numune verdiğini, kanında yasaklı madde çıkmadığını iddia eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Kırkpınar'da da her zamanki gibi tertemiz çıktım. Şu an yine veririm, sonuna kadar vermeye hazırım hiçbir zaman numuneden kaçmadım, kaçmam da. Ben Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı'nı arayarak her zaman 'güreşmemde sakınca var mı' diye sordum, her seferinde sıkıntı yok dediler. Antalya Büyükşehir Belediyesi Güreş Sorumlusu, Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı ve Güreş Federasyonu Asbaşkanı Hasan Aydın hocama her zaman danıştım. 'Varsa bir cezam çekeyim. Sonuçta birisi antrenörüm ve yetkili hocam, diğeri Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız. Ben onlar ne derse, bana ne tebliğ ederlerse onu yapmak ile mükellefim ve onu yapmaya mecburum. Bilenler bilir. Ben alnımın akı ile Edirne er meydanında tek başıma savaştım. Herkes ve her şeye rağmen dik durdum, emek verdim. 15 yılımı verdim bu kemeri aldım. Kimseye de vermeye niyetli değilim her türlü yasal hakkımı kullanacağım. Spor Mahkemesi'ne (CAS) kadar başvuracağım. Masa başı kurbanı olmak istemiyorum. Şu an bunu yapmaya çalışıyorlar. Tüm güreş ve spor camiasının desteğini bekliyorum. Sevenlerimi üzdüğüm için çok özür diliyorum, yüce Türk adaletine güveniyorum."

