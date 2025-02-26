Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kirliliği ve aşırı avlanmayı gündeme getirdi | Son dakika haberleri

        Marmara'da artış gösterdi: Kirliliği ve aşırı avlanmayı gündeme getirdi

        Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nda görülen denizanalarının, kirlilik ve aşırı avlanma nedenleriyle arttığı bildirildi. Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, mevsimsel olarak ilkbahar ve sonbaharda görülen denizanalarının artık her dönem yoğun olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:45 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kirliliği ve aşırı avlanmayı gündeme getirdi
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da Sarıyer, Beşiktaş, Fatih, Zeytinburnu, Üsküdar gibi denize kıyısı olan ilçelerin sahilleri denizanalarıyla kaplandı. Olta ve kıyı balıkçılığı yapanlar, denizanalarına ve kirliliğe dikkati çekti. Uzmanlar denizlerdeki bu durumu değerlendirdi.

        İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, mevsimsel olarak ilkbahar ve sonbaharda görülen denizanalarının, kirlilik ve diğer faktörler nedeniyle artık her dönem yoğun olduğunu söyledi.

        Bozulan ekosistemi nedeniyle denizanalarının Marmara Denizi'nde daha da arttığını belirten Karakulak, "Marmara Denizi, kirliliğin arttığı artık müsilaj olaylarının görüldüğü, azot ve fosfor yükünün gitgide arttığı bir deniz. Bu denizde fırsatçı bir tür daha çok çoğalabiliyor. Balık ve diğer canlılar oksijen seviyeleri düştüğü için Marmara Denizi'ni terk ederken, denizanaları artış gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Karakulak, denizanalarının artış göstermesinin balıkçılığı da olumsuz etkilediğini, denizde kalma süresi, yakıt tüketimi, av verimi gibi sorunların ortaya çıktığını dile getirdi.

        Yoğunlaşan denizanası popülasyonunun balıklara zarar verebildiğini vurgulayan Karakulak, şöyle devam etti:

        "Denizanası beslenmesi, balık yumurtası ve larvaları ile gerçekleştiği için daha çok Marmara Denizi'nde hamsinin yumurtasını ve yavrusunu yediği için balık miktarlarında düşüşe neden olabilir. Bunu ispatlayıcı çalışmalara şu an devam ediyoruz. Belki balıkların azalmasının bir nedeni de denizanalarının artışı olabilir. Sadece tek bir faktör yok. Marmara Denizi'nde oksijen seviyelerinin azalması, oksijeni seven balıkların bu bölgeyi terk etmelerine yol açtı. Artık Marmara Denizi'nde denizanasını yiyen orkinos, kılıç balığı görmüyoruz. Bunlar azaldı. Onların olmaması da denizanalarının daha da artmasına yol açıyor. Şu an besin zincirlerinde kırılmalar var. Balıkçıların da aşırı av yapması ekosistemde ciddi kırılmalara yol açabiliyor. Bu kırılmalardan fırsatçı tür dediğimiz denizanası yararlanıyor."

        REKLAM

        İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahsen Yüksek ise bilimsel araştırmalara göre, genel olarak denizanası artışının yüksek düzeyde bozulmuş ekosistemlerin göstergesi olduğunu belirtti.

        Yüksek, "Evsel kirlilik plankton artışına sebep olur, ortamdaki bol plankton, aşırı avcılıktan dolayı yok edilen balıklar tarafından tüketilmezse denizanaları tarafından tüketilir ve denizanası artışına sebep olur. Deniz suyu sıcaklığının artışı ise sisteme yeni türlerin girmesine ve yerli türler üstünde baskı oluşturmasına veya mevcut türlerin üreme dönemlerinin artmasına sebep olur" değerlendirmesinde bulundu.

        Marmara Denizi'nde baskı unsurlarının ağır şekilde görüldüğünü vurgulayan Yüksek, iklimsel değişikliğin yıkıcı etkisini, bozulan sistemlerde daha ağır şekilde gösterdiğini ifade etti.

        Marmara Bölgesi'ndeki nüfus yoğunluğuna ve denizdeki planktona dikkati çeken Yüksek, ortaya çıkan yüksek besinin balık popülasyonunun artışı yönünde kullanılması yerine aşırı avcılıkla yok edildiğini, ortamda sadece bol plankton ve denizanası kaldığını dile getirdi.

        Marmara Denizi'ndeki denizanaları ile müsilaj arasında ilişki olabileceğine işaret eden Yüksek, "1994, 2007 ve 2020-21'de, müsilaj oluşumu öncesi her seferinde aşırı avcılık, denizanası artışı gördük" dedi.

        Doç. Dr. Yüksek, denizanalarının yoğun görülmesinin canlı yaşamına etkisini ise şöyle değerlendirdi:

        "Ortamda balık azaldığında denizanalarının aşırı çoğalmasını görüyoruz. Genelde avcılık sezonu sonuna doğru, plankton artışları ve denizanaları üreme dönemine denk gelir ve ortamda yoğun artış gözlemleyebiliriz. Bir türün aşırı artması, beraberinde kitlesel ölümleri de getirir. Kitlesel ölümlerde bakteriler tarafından parçalanan organik maddeler, su kalitesinin bozulmasına, oksijen miktarının azalmasına, patojenik bakterilerin artmasına ve habitat kayıplarına neden olur. Aşırı artışlar ve kitlesel ölümler, ekosistemlerde istemediğimiz olaylardır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çevre haberleri
        #Marmara Denizi
        #kirlilik
        #balık avı
        #denizanası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi