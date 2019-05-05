Rum Polis sözcüsü Andreas Angelidis, Mitsero bölgesinde Kırmızı Göl'de yapılan aramalarda içinde kemikler bulunan bir bavul bulunduğunu; adli tıptan uzmanların yaptığı incelmede kemik kalıntılarının 8 yaşındaki Elena Natalia Bunea'ya ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

Angelidis, bölgede bir bavulun daha arandığını söyledi.

Kıbrıs Rum Adalet Bakanı Ionas Nicolaou, Teğmen Nikos Metaksas’ın 5’i kadın 2 çocuğu öldürmesi üzerine istifa etmişti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de; Emniyet Genel Müdürü Müdürü Zacharias’i görevden almıştı.

'ÖLÜM GİBİ'

Funk, Haziran 2017 yılında geldiği Güney Kıbrıs’ta Mitseros'ta, 'Kıbrıs'ın Gizli Kırmızı Gölünü Keşif' başlıklı bir video çekmiş, ‘korkutucu bir yer diye’ tarif ettiği göl için "Burası çok iğrenç bir yer, sanki ölüm gibi" ifadelerini kullanmıştı.