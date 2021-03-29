'Kırmızı Kamyon' dizisinde duygu yüklü baba-kız hikayesi 0:00 / 0:00

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Yapımını 10. Ev’in üstlendiği, hikayesiyle dikkat çeken ‘Kırmızı Kamyon’ yayınlanan tanıtımlarıyla izleyicinin heyecanını artırmaya devam ediyor. 31 Mart Çarşamba akşamı ekran yolculuğu başlayacak olan dizide başarılı oyuncu Görkem Sevindik ve küçük yıldız oyuncu Ebrar Alya Demirbilek birbirinden ayrılmak zorunda kalan ve kavuşma mücadelesi veren baba kızı canlandıracak.

Bugüne kadar canlandırdığı rollerle seyircinin beğenisini kazanan Görkem Sevindik dizide korkusuz, yardımsever ve merhametli bir itfaiye başçavuşu olan Uğur’a hayat verirken Uğur bir yanda yangında kaybettiği eşinin intikamını almak isterken bir yandan da yangından sorumlu tutulduğu için kızını elinden alan eşinin ailesiyle hukuk mücadelesine girecek. Uğur’un kızı için vereceği bu zorlu ve duygu yüklü mücadelede, yolu adli psikolog Yonca (Nilay Deniz) ile kesişecek.

"BU PROJENİN YERİ BENİM İÇİN ÇOK AYRI"

Görkem Sevindik diziyle ilgili duygu ve düşüncelerini, “Kırmızı Kamyon, sadece kahraman itfaiyecilerin hayatını anlatan bir iş olmayacak içerisinde polisiyeden aşka, nefretten cesarete birçok parametreyi de barındıracak. Uğur’un intikam peşinde koştuğu polisiyeden maceraya, aşktan kardeşlik ve baba kız duygularına uzanan derin bir hikayeyi seyircilerimizle buluşturacağız. Bu projenin yeri benim için çok ayrı, dizinin hikayesi umarım beni heyecanlandırdığı kadar seyircimizi de heyecanlandırır." sözleriyle anlattı.

‘Kırmızı Kamyon’un kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği, senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya’nın oturduğu ‘Kırmızı Kamyon’ 31 Mart’ta Show TV’de başlıyor!