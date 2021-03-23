Kahramanların Hikayesi "Kırmızı Kamyon" 31 Mart Çarşamba SHOW TV'de Başlıyor

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle ekranlara damga vurmaya hazırlanan Kırmızı Kamyon, kahraman itfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatarak Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atacak. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ses getiren Kırmızı Kamyon, farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çarşamba akşamlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

İşte Kırmızı Kamyon'un 1. Bölüm Tanıtımı;

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

Kırmızı Kamyon 31 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!