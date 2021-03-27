"Kırmızı Kamyon"a geri sayım devam ediyor! İşte Kırmızı Kamyon 1. bölüm 2. fragmanı

Aksiyon ve dramı bir araya getiren farklı hikayesiyle ekranlara yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Kırmızı Kamyon, Çarşamba akşamı Show TV'de başlıyor. Tanıtımda güçlü ve hırslı bir karakter olarak dikkat çeken Yavuz'un (Fatih Al),eşini kaybettiği yangının sorumlularını bulmak ve kızı Ömrüm'e (Ebrar Alya Demirbilek) kavuşmak için çetin bir savaş veren Uğur'la (Görkem Sevindik) yollarının nasıl kesişeceği büyük merak uyandırıyor. Karısının ölümüne sebep olanları bulmak için mücadele eden Uğur'un, bu yolda yaşayacakları seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kırmızı Kamyon'un oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır buluşuyor.

Kırmızı Kamyon, Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kırmızı Kamyon'un 1. Bölüm 2. Tanıtımı;