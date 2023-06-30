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Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

Iğdır'da Aras Nehri kıyısında, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kırmızı listedeki poyraz kuşları görüntülendi

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  • Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

    Iğdır'da, nesli tehlike altında olan poyraz kuşları yavrularıyla birlikte kameraya yansıdı.
  • Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

    Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) oluşturulan, soyu tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listede "NT-Tehdite açık" koduyla yer alan poyraz kuşları (Haematopus ostralegus) Iğdır'da da görülüyor.
  • Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altına alınan poyraz kuşu, Iğdır'dan geçen ve Türkiye ile Ermenistan'ın sınırını oluşturan Aras Nehri civarında üreyip bölgede yaşamını sürdürüyor.
  • Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

    Aras Nehri kıyısında çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, 2 erişkin ve 2 yavruyu görüntüleyerek kayıt altına aldı.
  • Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

    Poyraz kuşları, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 333 kuş türünün tespit edildiği kentteki en önemli çeşitler arasında yer alıyor.

     
  • Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi
  • Kırmızı listedeki poyraz kuşları Iğdır'da görüntülendi

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