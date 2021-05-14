Kırmızı Oda 37. son bölümünde; Nihal, Deniz'in öğretmenlik yaptığı okula yardımda bulunuyor. Sadi, çatışmaya girdiği günü anlatıyor. Yeni bölümlerinde neler olacağını merak edenler yeni fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Kırmızı Oda 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 37. son bölüm

KIRMIZI ODA 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 37. Bölümünde; Vahit (Uğur Yücel) yıllar sonra ilk kez içinde yeni duygular uyandıran, hayatını değiştiren kadını, Şehrazat'ı Doktor Hanım'a anlatır.

Yaşadığı dünyanın yalan bir dünya olduğunu fark eden Nihal (Esra Ronabar) Doktor Hanım'a son günlerini ve Zafer'le olan konuşmasını anlatır. Artık Nihal hayata yeniden başlamaya hazırdır.

Sadi (Erkan Petekkaya) en ağır ameliyatlarından birini, hapishane günlerini anlatarak Doktor Hanım'ı şaşırttı.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırıyor. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlattığı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler buluyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan