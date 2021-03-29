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HaberlerGündemGüncelCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklama! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
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Haftanın 7 günü sokak kısıtlaması! Kırmızılar cumartesi de evde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. Konuşmasında risk haritasındaki değişime dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklama! Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
Kırmızılar cumartesi de evde
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında risk haritasındaki değişime dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir." dedi.

Ramazan ayında tüm Türkiye'de paket servis uygulamasına geçileceğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran ve kafe gibi işletmeler için alınan kararları da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakârlık yapacağız."

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