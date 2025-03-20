Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kırsal Kalkınma Desteği nedir, neleri kapsıyor? 2025 yılı Kırsal kalkınma destekleri ne kadar?

        Kırsal Kalkınma Desteği nedir, neleri kapsıyor? 2025 yılı Kırsal kalkınma destekleri ne kadar?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırsal kalkınma ve tarım projeleri için yeni paketi açıklarken, gözler bu paketin detaylarına çevrildi. Tarım sektörü, kırsal kalkınmaya sağlanacak 18,5 milyar liralık destek ve üreticilere aktarılacak 1 milyar dolar hibeyle güç bulacak. Peki Kırsal Kalkınma Desteği nedir, neleri kapsıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kırsal Kalkınma Desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çiftçilere verilen iftarda kırsal kalkınma ve tarım projeleri için yeni paketi açıkladı. İşte detaylar

        2

        KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ NELERİ KAPSIYOR?

        Anadolu Ajansı’ndan Mustafa Çalkaya’nın haberine göre; Tarım sektörü, kırsal kalkınmaya sağlanacak 18,5 milyar liralık destek ve üreticilere aktarılacak 1 milyar dolar hibeyle güç bulacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırsal kalkınma ve tarım projeleri için yeni paketi açıklarken, gözler bu paketin detaylarına çevrildi.

        AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, son yıllarda ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler ile küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus ve kentleşme gibi faktörler, gıda arz güvenliğinin önemini artırdı.

        Bakanlık da bu kapsamda başlattığı yeni modele yönelik çalışmalarında son aşamaya geldi.

        Buna göre, hayvansal ve su ürünleri üretiminde Ocak 2024 itibarıyla, bitkisel üretimde de bu yıl planlama modeliyle geçildi. Planlı üretim kapsamında, havzalarda yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesinde toprak, topoğrafya, su varlığı ve sulama imkanları dikkate alındı.

        Tarımsal destekler de bu çerçevede yeniden düzenlenerek daha etkin ve sade yapıya kavuşturuldu. Hayvansal üretim ve su ürünlerinde 2024-2026, bitkisel üretimde de 2025-2027 yıllarını kapsayacak şekilde yeni tarımsal destekleme modeli devreye alındı.

        Tarımsal üretimin yönlendirilmesi için tarımsal desteklemeler, sade, yönlendirici, etkin ve öngörülebilir hale getirildi. Yeni destekleme modeliyle, Bakanlığın tarımsal destekleme bütçesinde de önemli artış yapıldı, 2025 yılı tarımsal destekleme bütçesi 135 milyar liraya çıkarıldı.

        3

        KIRSAL KALKINMA DESTEK PROGRAMLARI KALKINMAYA KATKI SAĞLIYOR

        Bakanlık, bu çalışmaların önemli bir ayağı olarak da kırsal kalkınmanın artırılmasına yönelik adımlar atıyor. Kırsal kalkınma destek programları kapsamında hibe destekleri verilerek, kırsaldan kente göçün önlenmesini, kırsalda yaşam standardının yükseltilmesini, kadın ve genç nüfusun üretime yönlendirilmesini amaçlıyor.

        Uygulanan kırsal kalkınma programlarında yüzde 50 ile 100 arası hibe veriliyor.

        Bu kapsamda, 2025 yılında ulusal bütçeden ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan kredi ve eş finansman desteğiyle yaklaşık 18,5 milyar liralık kırsal kalkınma desteği verilecek. Böylece yaklaşık 25 milyar liralık yatırım ve 10 bin istihdam imkanı oluşturulacak.​​​​​​​

        4

        YAKLAŞIK 1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK ÇİFTÇİLERE AKTARILACAK

        Bu yıldan itibaren 5 yıl boyunca tarım sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolarlık kaynak da çiftçilere hibe olarak verilecek.

        Söz konusu desteğin 600 milyon doları, Türkiye genelinde Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'nde kullanılacak. Depremden Etkilenen İllerde Tarım ve Gıda Sektörünün Ayağa Kaldırılması Projesi için de 250 milyon dolar ayrılacak.

        Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi için ise 75 milyon dolar sağlanacak.

        1 milyar dolarlık hibe kapsamında Fırat Nehri Havza Rehabilitasyon Projesi de devreye alınacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Yedi bölgede kariyer sezonu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Kan donduran olay! Babasını uyurken katletti!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Kız yurdunda dehşet dolu dakikalar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        "Lucas ile sevgili değiliz"
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        "ABD, Türkiye'nin Gazprombank muafiyetini uzattı"
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz