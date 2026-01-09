Habertürk
Habertürk
        Kırşehir'de bir evin garajında yangın: 2 traktör ve tarım aletleri zarar gördü

        Evin garajında yangın: 2 traktör ve tarım aletleri zarar gördü

        Kırşehir'in Mucur ilçesinde atölyeye çevrilen bir evin garajında çıkan yangında 2 traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 00:57 Güncelleme: 09.01.2026 - 00:57
        Evin garajında yangın: 2 traktör ve tarım aletleri zarar gördü
        Yangın, saat 22.00 sıralarında Mucur ilçesi Kızıldağ Yeniyapan köyünde çıktı.

        Cebrail Yılmaz’a ait müstakil evin atölye olarak kullanılan garajında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında, garajda bulunan 2 traktör ve römorkları ile çok sayıda tarım aleti kullanılamaz hale geldi. Garajda maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        Anadolu parsı, bu kez Şırnak'ta görüntülendi

        Nesli tehlike altında olan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne (IUCN) göre 'en tehlikede' kategorisinde sınıflandırılan Anadolu parsı, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir köylü tarafından görüntülendi.  (DHA)

