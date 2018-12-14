Alınan bilgiye göre kaza, Kaman ilçesi Prens Mikasa Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; gizli buzlanmanın neden olduğu kazada kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden V.B, aydınlatma direğine çarptı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkıştığı bilgisine ulaşılan V.B, Kaman İlçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırıldı. V.B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın olduğu Prens Mikasa Caddesinde Polis inceleme başlattı.

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