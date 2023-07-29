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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırşehir'de iş hanı yangını: 9 iş yeri küle döndü

        Kırşehir'de iş hanı alev alev yandı: 9 iş yeri küle döndü

        Kırşehir'de bir iş hanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken alevlerden etkilenen 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 06:59
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        Kırşehir'de iş hanı yangını: 9 iş yeri küle döndü
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        Kırşehir'de bir iş hanında çıkan yangında, 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        9 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Çevredeki bazı iş yeri sahipleri de tedbiren dükkanlarını boşalttı. Gece olmasından dolayı iş yerlerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #KIRŞEHİR
        #haberler
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