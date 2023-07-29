Kırşehir'de iş hanı yangını: 9 iş yeri küle döndü

Kırşehir'de iş hanı alev alev yandı: 9 iş yeri küle döndü
Kırşehir'de bir iş hanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken alevlerden etkilenen 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi
Kırşehir'de bir iş hanında çıkan yangında, 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
9 İŞ YERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
AA'nın haberine göre; itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevredeki bazı iş yeri sahipleri de tedbiren dükkanlarını boşalttı. Gece olmasından dolayı iş yerlerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.