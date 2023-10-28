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        Kırşehir FSK - Ankara Demirspor: 1-4

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:56 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:00
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        Kırşehir FSK - Ankara Demirspor: 1-4
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        STAT:KırşehirAhi Stadı

        HAKEMLER: Yücel Büyük, Servet Bozkurt, İsmail Ertunç

        KIRŞEHİR FSK: Kadem Burak Yaşar - Mehmet Ersavaş (Dk. 83 Gökay Güney), Tolga Şahin (Dk. 63 Fatih Üge), Mert Özyıldırım (Dk. 73 Ümit Can Tokcu), Gökdeniz Varol, Cerem Talha Dinçer, Furkan Tütüncü (Dk. 46 Hüseyin Ekici), Muhammet Serdar Yazıcı (Dk. 83 Abdulkadir Akyıldız), Cihat Aktaş, Görkem Akdere, Mehmet Cansın Çiçek

        ANKARA DEMİRSPOR: Taha Cengiz Demirtaş - Ender Gör, Mücahit Can Akçay (Dk. 89 Atakan Dama), Burak Çolak (Dk. 63 Bertu Alican Özyürek), Harun Aydın (Dk. 89 Halil İbrahim Esen), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 70 İlke Tankul), Gökhan Köseoğlu, Mumin Talip Pazarlı, Barış Zeren, Yücel Candemir, Batuhan Süer (Dk. 89 Efe Uluağ)

        GOLLER: Dk.61 Cerem Talha Dinçer (Kırşehir FSK) - Dk.22 Batuhan Süer, Dk. 76 ve Dk. 83 Mücahit Can Akçay, Dk.90+5 Atakan Dama  (Ankara Demirspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 88 Mehmet Cansın Çiçek (Kırşehir FSK)

        SARI KARTLAR:  Muhammet Serdar Yazıcı, Gökay Güney (Kırşehir FSK) / Harun Aydın (Ankara Demirspor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 11´inci haftasında Kırşehir FSK sahasında Ankara Demirspor´a 4-1 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kırşehir - Fahrettin TOKER

        2023-10-28 19:55:16

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